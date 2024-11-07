Руслан Нигматуллин: «Может, ещё Кержакова вызвать в сборную?»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал идею вызова в российскую национальную команду Артёма Дзюбы для того, чтобы он побил рекорд Александра Кержакова.

«Сборная России — это очень серьёзная организация. Скажем так, национальная сборная – это не место для искусственных рекордов. Может быть, и Кержакова вызвать, чтобы улучшить свой рекорд», - говорит Нигматуллин для «Спорт день за днём».

Напомним, что Дзюба в свои 36 лет играет и регулярно исполняет голевые действия за тольяттинский «Акрон», клуб середины турнирной таблицы РПЛ. В команде он оказался в прошедшем сентябре.