Гризманн категорически высказался о возвращении в сборную Франции

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что принял окончательное решение по уходу из национальной сборной Франции.

«Все кончено, я не собираюсь возвращаться. Это не было спонтанным решением», - передает слова звездного нападающего Get Football France.

Напомним, что 33-летний футболист сообщил об уходе из сборной Франции в сентябре текущего года. В составе национальной команды Антуан принял участие в 137 поединках, записав на свой счет 44 забитых мяча. В футболке «трёхцветных» Гризманн стал чемпионом мира, а также триумфатором Лиги наций УЕФА.