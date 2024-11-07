Таранов объяснил, почему Карпин вызвал Чалова в сборную России

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов отреагировал на вызов форварда ПАОКа Фёдора Чалова в состав сборной России на ноябрьский сбор.

По мнению эксперта, Карпин понимает ситуацию Чалова в клубе и хочет показать, что все еще рассчитывает на него, несмотря на недостаток игровой практики.

«Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина. Возможно, благодаря сборной России Чалов обретёт нужную уверенность», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. В составе греческого коллектива форвард забил один гол и оформил два ассиста в 15 встречах.