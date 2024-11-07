Бышовец отреагировал на вызов Чалова в сборную России

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о вызове форварда греческого ПАОКа Фёдора Чалова в состав сборной России на ноябрьский сбор.

— Решение Карпина кого вызывать в сборную не обсуждается. Главный тренер хорошо знает все качества Чалова, — заявил Бышовец «РБ Спорту».

Специалист считает, что Чалову тяжело адаптироваться в Греции, несмотря на присутствие в команде Магомеда Оздоева. По мнению Бышовца, Чалову нужно дать больше времени.

В текущем сезоне 26-летний Чалов появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух результативных передач.

Стоит сказать, что в ноябре сборная России встретится с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).