Агент высказался о непопадании Головина в состав сборной России на ноябрьские матчи

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал невызов своего подопечного в сборную России на ноябрьский сбор.

— Думаю, об отсутствии Головина в списке сборной выскажется главный тренер. Я причину знаю, но оставлю это ему, — заявил Клюев «Чемпионату».

Агент отметил, что Головин всегда с большим удовольствием приезжает в расположение сборной России.

Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал Головина на предстоящие товарищеские матчи.

15 ноября сборная России встретится с командой Брунея, а после сыграет против Сирии (19 ноября).