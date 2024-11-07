Кафанов объяснил выбор вратарей на ноябрьский сбор команды России

Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил, почему в сборную России на ноябрьский сбор были вызваны Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) и Станислав Агкацев («Краснодар»).

«В расширенном списке было шесть голкиперов, но трое по разным причинам не смогут поехать на сбор. Латышонок получил травму, у Лунёва проблемы с коленом, с Матвеем Сафоновым пообщались и решили, что лучше ему остаться в «ПСЖ», - делится Кафанов для пресс-службы РФС.

Напомним, что 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с командой Брунея. А 19 ноября россиян уже в Волгограде ждёт поединок с командой Сирии.