Карпин высказался о вызове в сборную России Алексея Миранчука

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о вызове в национальную команду хавбека «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука.

«У нас сбор до 19 ноября. Он сыграет 10-го числа, и числа 12-го прибудет в расположение сборной. До игры с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

За свою карьеру 29-летний Миранчук принял участие в 45 играх за сборную России, забил семь мячей и стал автором семи результативных передач.

Напомним, 15 ноября сборная России примет в Краснодаре Бруней, а уже 19 ноября встретится в Волгограде с командой Сирии.