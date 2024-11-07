Карпин объяснил, почему не вызвал Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему не вызвал на ноябрьские матчи полузащитника «Монако» Александра Головина.

Карпин заявил, что в октябре Головин приезжал в сборную после тяжелой травмы голеностопа.

— Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться, — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

На счету 28-летнего Головина 47 выходов на поле в футболке национальной команды, 6 забитых мячей и 14 голевых передач.

15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре против Брунея, а 19 ноября встретится в Волгограде с Сирией.