Свищёв считает, что вызов Дзюбы привлечёт интерес к матчам сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился своими мыслями о возможном вызове Артёма Дзюбы в сборную России.

«Почему бы не дать возможность Артему проявить себя и поставить рекорд? Его вызов создал бы информационный повод, привлек болельщиков к матчам. Было бы интересно», - делится словами депутата «РБ Спорт».

Напомним, что в грядущем ноябре россиянам, отстранённым от официальных матчей, предстоит сыграть против команд Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября соответственно.

Дзюба, которому летом стукнуло уже 36 лет, выступает с сентября в тольяттинском «Акроне», середняке Российской премьер-лиги.