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Батраков и Чалов — в окончательном составе сборной России, Головин вне списка

07 Ноября 2024 • 17:27 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Пресс-служба сборной России опубликовала состав команды на ноябрьский сбор.

Тренерский штаб Валерия Карпина вызвал на предстоящие товарищеские матчи 29 игроков, среди которых оказались голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, полузащитники Алексей Батраков («Локомотив») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») и форвард Фёдор Чалов (ПАОК).

Отметим, что хавбек «Монако» Александр Головин не вошел в окончательный список. Полностью состав сборной России выглядит Следующим образом:

Вратари: Агкацев, Лантратов, Максименко.

Защитники: Адамов, Горшков, Дивеев, Караваев, Круговой, Морозов, Осипенко, Пальцев, Самошников, Солдатенков.

Полузащитники: Баринов, Батраков, Глебов, Карпукас, Кривцов, Пруцев, Фомин, Черников, Ал. Миранчук, Мостовой, Обляков, Пиняев, Садулаев.

Нападающие: Тюкавин, Чалов, Мусаев.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея в Краснодаре, а 19-го числа команда Карпина сыграет в Волгограде с Сирией.

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Локомотив Москва Монако ПАОК Сборная России Александр Головин Фёдор Чалов Алексей Батраков ещё теги

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