Сборная Сирии прилетит в Россию аж за восемь дней до товарищеского матча

Сборная Сирии заблаговременно прибудет в Россию на товарищеский матч с российской национальной командой.

«В Волгограде будем уже в понедельник, 11 ноября. На местном стадионе у нас будет тренировка. Никаких проблем с перелетом в Россию нет. Сначала прилетим в Москву», - сообщает Sport24 со ссылкой на Эмада Амири, пресс-секретаря Федерации футбола Сирии.

Напомним, что матч сборных России и Сирии намечен на 19 ноября. Место действия «Волгоград Арена». А 15 ноября россиян в Краснодаре ждёт домашний матч против команды Брунея. Всего в текущем, 2024 году россияне провели лишь три товарищеских матча.