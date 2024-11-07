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Сборная Сирии прилетит в Россию аж за восемь дней до товарищеского матча

07 Ноября 2024 • 16:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

Сборная Сирии заблаговременно прибудет в Россию на товарищеский матч с российской национальной командой.

«В Волгограде будем уже в понедельник, 11 ноября. На местном стадионе у нас будет тренировка. Никаких проблем с перелетом в Россию нет. Сначала прилетим в Москву», - сообщает Sport24 со ссылкой на Эмада Амири, пресс-секретаря Федерации футбола Сирии.

Напомним, что матч сборных России и Сирии намечен на 19 ноября. Место действия «Волгоград Арена». А 15 ноября россиян в Краснодаре ждёт домашний матч против команды Брунея. Всего в текущем, 2024 году россияне провели лишь три товарищеских матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сирии

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