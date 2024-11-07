Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о желании нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

- Артём Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России, чтобы превзойти бомбардирский рекорд Кержакова. Ему надо забить для этого один мяч. Надо ли дать ему такой шанс?

- Думаю, что в матче против Брунея он мог бы исполнить свою мечту, но все будет зависеть от РФС и Карпина. Решать только им. Получится ли это осуществить, будем смотреть.

- Вывеска матча сборной как прощального для Дзюбы привлекла бы болельщиков?

- Не знаю. Отношение у болельщиков к нему неоднозначное. Поэтому вряд ли кто-то точно скажет, как это могло бы быть. Надо хорошенько подумать РФС и тренеру перед тем, как что-то делать. Понятно, что у нас сейчас нет ответственных матчей. Если бы они были, то Дзюбу близко не пригласили бы. А сейчас у нас то открытые тренировки, то Бруней. В такой ситуации могут и подумать. Хотя тогда можно всех ветеранов пригласить в национальную команду, и проводить их матчем против какого-нибудь не сильного соперника.

- Но Артём не совсем ветеран, он еще продолжает карьеру.

- Глушаков тоже типа продолжает карьеру. И еще таких же человек пять можно найти. Но, честно говоря, это выглядит не совсем красиво с футбольной точки зрения. Но если РФС что-то придумает, например, сделает опрос среди болельщиков, то можно будет подумать. А так, устраивать в сборной проходной двор тоже нельзя, потому что это лицо страны, и туда должны вызываться молодые ребята, опытные, которые находятся в хороших игровых кондициях, против кого бы ни играли.

- У Дзюбы и Кержакова по 30 голов за сборную, но Артем их забил в 55 матчах, а Александр – в 92. Говорит ли такая статистика о том, что Дзюба лучше?

- Конечно, количество матчей, потраченных на достижение цифры в 30 мячей, влияет, но главное – это количество голов. Никто потом не будет считать матчи.

- Учитывая личные натянутые отношения Карпина и Дзюбы, не верите, что тренер на это пойдет и даст шанс Дзюбе?

- Только от них зависит, как они поговорят и что решат. Могут и договориться.

Реклама

- Как вам игра Дзюбы в этом сезоне в «Акроне»? Артём забил пока только два мяча.

- Конечно, это маловато для нападающего. Но учитывая, в какой команде он играет, и имеет один – два момента за игру, ему сейчас сложнее забивать. И партнеры не того уровня. Мы видели, что ему даже защитники «Крыльев Советов» помогают – бьются друг об друга.

Елена Григорьевская