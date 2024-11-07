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Тарханов: «Дзюбе надо дать шанс побить рекорд Кержакова, он много сделал для нашей сборной» эксклюзив

07 Ноября 2024 • 11:40 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о словах Артёма Дзюбы желании получить вызов в сборную России и побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова. 

- Артём Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России, чтобы побить бомбардирский рекорд Кержакова. Ему надо забить для этого один мяч. Как думаете, надо дать Артёму такой шанс?

- Конечно, надо дать шанс. Он многое сделал для нашей сборной, особенно на домашнем чемпионате мира. Надо его проводить в сборной. 

- У Дзюбы и Кержакова по 30 голов за нашу национальную команду, но Артём их забил в 55 матчах, а Александр – в 92. Говорит ли такая статистика, что Дзюба лучше?

- Нет. Это не о чем не говорит. Кто из них мне больше нравится? Это разноплановые форварды и оба сильные. Кержаков – скоростной, Дзюба – хорош в борьбе. 

- Карпин пока против вызова Дзюбы, говорит: «Зачем?» У всех футболистов есть цель играть за сборную. Что теперь, всех вызывать?» Он не даст шанс Артёму?

- Как я сказал, ему надо дать этот шанс. Пусть выйдет и забьет. Это мое мнение со стороны. А решать, кого вызвать, должен главный тренер.

- Может, РФС стоит вмешаться и попросить Карпина вызвать Дзюбу? Это повысило бы интерес к товарищескому матчу?

- Я согласен. На игру с Брунеем может прийти мало зрителей, а на Дзюбу могут собраться болельщики. 

- Как вам игра Артёма в этом сезоне?

- Он помогает «Акрону» своим опытном и в раздевалке, и на поле. Дзюба хорошо выглядит. Он и забивает сам, и пасы отдает. В общем, картины не портит. Если бы портил, и команда бы плохо играла – его бы убрали. А сейчас тренер доволен, что Артём играет такую роль в команде.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Артём Дзюба ещё теги

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