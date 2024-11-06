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Молодёжная сборная России анонсировала три ноябрьских матча официально

06 Ноября 2024 • 20:11 Комментировать

Молодёжная сборная России анонсировала три матча в рамках грядущего ноябрьского сбора. Пройдёт он за океаном, в Бразилии с 9 по 19 ноября. А соперниками коллектива будут бразильские команды.

Так, 14 ноября команда России U21 сыграет с юниорами «Флуминенсе». 16 ноября коллектив ожидает матч со сверстниками из «Ботафого». 18 ноября сбор завершится поединком с основной командой «Сан-Кристованы».

Напомним, что основная сборная проведёт ноябрьский сбор в России. 15 ноября россиян ждёт матч в Краснодаре со сборной Брунея, 19 ноября – в Волгограде со сборной Сирии. В октябре у команды не было товарищеских матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России
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