Молодёжная сборная России анонсировала три матча в рамках грядущего ноябрьского сбора. Пройдёт он за океаном, в Бразилии с 9 по 19 ноября. А соперниками коллектива будут бразильские команды.

Так, 14 ноября команда России U21 сыграет с юниорами «Флуминенсе». 16 ноября коллектив ожидает матч со сверстниками из «Ботафого». 18 ноября сбор завершится поединком с основной командой «Сан-Кристованы».

Напомним, что основная сборная проведёт ноябрьский сбор в России. 15 ноября россиян ждёт матч в Краснодаре со сборной Брунея, 19 ноября – в Волгограде со сборной Сирии. В октябре у команды не было товарищеских матчей.