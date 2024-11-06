Силкин: «Дзюбы в сборной не будет, пока Карпин её тренирует»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

Ранее сообщалось, что 36-летний нападающий может провести прощальный матч в футболке национальной команды.

«Я уверен, что Дзюбы в сборной не будет, пока Карпин ее тренирует. Карпин в хороших отношениях с Кержаковым — наверное, он не будет вызывать Дзюбу, чтобы тот не побил рекорд Александра», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент лучшими бомбардирами сборной России являются Артём Дзюба и Александр Кержаков. Оба забили в составе национальной команды по 30 мячей.