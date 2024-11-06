Ещенко оценил возможное назначение Галактионова в сборную России

Чемпион РПЛ в составе «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном назначении наставника «Локомотива» Михаила Галактионова на пост главного тренера сборной России.

«Мне кажется, пока рано об этом говорить, но вообще у нас в стране много талантливых молодых тренеров», — заявил Ещенко Metaratings.

Эксперт отметил, что футбол меняется и уже сейчас есть много молодых талантливых тренеров.

Напомним, на протяжении десяти лет Галактионов руководил сборной России разных возрастов. В настоящий момент 40-летний специалист возглавляет московский «Локомотив».

Стоит сказать, что сейчас главным тренером национальной команды является Валерий Карпин.