Тикнизян поддержал идею товарищеского матча между сборными России и Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о возможном товарищеском поединке между сборными России и Армении.

«Почему бы и нет. Если федерации футбола Армении и России согласятся на такой матч, то будет классно. Его можно было бы провести в России, соберется полный стадион», — приводит слова Тикнизяна издание «Спорт-Экспресс».

Тикнизян выступает за сборную Армении с 2023 года. На его счету 16 выходов на поле, один забитый мяч и четыре результативные передачи.

В ноябре Армения сыграет в Лиге наций против Фарерских островов и Латвии, а национальная команда России проведет товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.