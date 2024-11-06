Червиченко – о Дзюбе в сборной: «Всегда хорошо, когда бьются рекорды»

Бывший топ-менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об Артёме Дзюбе. Ранее сообщалось, что 36-летний нападающий может вернуться в национальную сборную России.

«Всегда хорошо, когда бьются рекорды. Не думаю, что, если бы были официальные матчи, Дзюбу бы вызвали. Но международных игр нет, почему бы не дать ему зафиксировать свое достижение?», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас Дзюба выступает в тольяттинском «Акроне». За новый клуб в рамках всех турниров ему удалось провести семь матчей, забить в них два гола и оформить три голевые передачи.