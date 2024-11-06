Колыванов поддержал возможный вызов Дзюбы в сборную России

Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на информацию о возможном вызове форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

По мнению Колыванова, Дзюба многое дал отечественному футболу, поэтому заслужил прощальный матч.

«Слава богу, что Дзюбу вызовут в сборную России. Пусть Артём побьет рекорд Кержакова», — приводит слова Колыванова портал «РБ Спорт».

На счету 36-летнего Дзюба 55 выходов на поле в футболке национальной команды, 30 забитых мячей и 15 результативных передач.

15 ноября сборная России встретится в Краснодаре с Брунеем, а 19-го числа команда Карпина сыграет в Волгограде против Сирии.