Известный в прошлом футболист Юрий Жирков высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам. Ближайшим оппонентом команды Валерия Карпина будет скромная сборная Брунея.

«С кем договорились, с теми и играют. Моё отношение к таким соперникам такое: думаю, лучше было бы сыграть со сборной легионеров. Это было бы лучше для всех», - цитирует Жиркова Sport24.

Жирков добавил, что хочет снова видеть сборную России в официальных соревнованиях.

Сборная России сыграет против Брунея 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня, 19 ноября, команда Валерия Карпина сыграет с Сирией в Волгограде.