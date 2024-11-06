Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, согласился бы он возглавить сборную Бразилии.

— После поражения со счетом 1:4 меня больше не рассматривают на пост главного тренера сборной Бразилии. Сейчас я больше, чем когда-либо, хочу вернуть «Манчестер Сити» на самый высокий уровень, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в четвертом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл на выезде «Спортингу», пропустив от соперника четыре мяча при одном забитом.

В следующем матче подопечные Гвардиолы сыграют в гостях с «Брайтоном».