Президент ФИФА сделал заявление по результатам выборов президента США

Согласно предварительным данным, выборы президента США выиграл Дональд Трамп. Публикацию по этому случаю сделал Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА.

«Поздравляю, господин президент! Мы проведём отличный чемпионат мира и отличный клубный чемпионат мира в США! Футбол объединяет мир!» - написал Инфантино в социальных сетях.

Клубный чемпионат мира в США пройдёт уже следующим летом. А чемпионат мира среди национальных сборных летом 2026 года примут не только США, но и ещё две страны – Канада и Мексика.

Ранее на результаты президентских выборов в США реагировал Дмитрий Губерниев.