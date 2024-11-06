Аршавин высказался о матчах сборной России

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями касательно предстоящих товарищеских поединков сборной России.

«Для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России сыграет две товарищеские встречи. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут национальные команды Брунея и Сирии. В последнем товарищеском поединке российская сборная одержала крупную победу над командой Вьетнама со счетом 3:0.