Гранат считает, что Сафонов напрасно не поедет в сборную России

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о том, что голкипер Матвей Сафонов не поедет в расположение национальной команды на ноябрьские матчи из «ПСЖ».

«Не уверен, что решение верное. Все игроки «ПСЖ» в сборные разъедутся, в клубе останутся лишь игроки запаса и дубля. Но в любом случае это его выбор и решение тренерского штаба», - делится Гранат для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее в сборной России объяснили, почему вратарь не будет присутствовать на сборе и не поучаствует в матчах с командами Брунея и Сирии.

В прошлые выходные Сафонов сыграл сухой матч против «Ланса» в рамках французской Лиги 1 (1:0).