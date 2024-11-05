Месси получил вызов в сборную Аргентины

Сборная Аргентины объявила список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Стоит отметить, что в списке оказался звёздный нападающий Лионель Месси. Полностью же выбор Лионеля Скалони выглядит так:

Эмилиано Мартинес, Бенитес, Рульи, Молина, Монтиэль, Ромеро, Песселья, Балерди, Отаменди, Перес, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, Паредес, Паласиос, де Пауль, Макаллистер, Ло Чельсо, Барренечеа, Альмада, Буонанотте, Пас, Месси, Гарначо, Николас Гонсалес, Альварес, Лаутаро Мартинес, Кастельянос.

В этом месяце сборная Аргентины проведёт матчи отбора на чемпионат мира против Парагвая (15 ноября) и Перу (20 ноября).

Месси может вернуться в «Барселону»