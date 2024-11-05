Нигматуллин: У вратарей будет немного нагрузки в ближайших матчах сборной России

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о вратарской позиции в сборной России.

Ранее стало известно, что основной вратарь национальной команды Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор. Кроме того, в ближайших матчах не примут участие Андрей Лунёв и Евгений Латышонок.

По мнению эксперта, сейчас много достойных кандидатов среди вратарей, ведь многие голкиперы играют на хорошем уровне.

«Можно рассчитывать на Максименко, Лантратова и Агкацева в матчах с Сирией и Брунеем. Предполагаю, что нагрузки в этих матчах у вратарей будет немного», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Добавим, что в ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет дома с Брунеем и Сирией.