В сборной России объяснили, почему Сафонов не приедет на сбор

Голкипер Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор национальной сборной России. Тренер вратарей команды Виталий Кафанов дал комментарий по поводу этого решения.

Кафанов в комментарии выделил некоторые моменты. Тренер сказал, что Сафонова вызвали бы, если бы в «ПСЖ» он не получал игрового времени. По словам Кафанова, товарищеские матчи хочется использовать для того, чтобы дать возможность другим голкиперам, хорошо себя проявляющим.

«Поговорили и подумали, что пока у него всё идёт нормально, пусть остаётся там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России сыграет против Брунея и Сирии 15 и 19 числа соответственно.