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В сборной России объяснили, почему Сафонов не приедет на сбор

05 Ноября 2024 • 15:56 Комментировать

Голкипер Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор национальной сборной России. Тренер вратарей команды Виталий Кафанов дал комментарий по поводу этого решения.

Кафанов в комментарии выделил некоторые моменты. Тренер сказал, что Сафонова вызвали бы, если бы в «ПСЖ» он не получал игрового времени. По словам Кафанова, товарищеские матчи хочется использовать для того, чтобы дать возможность другим голкиперам, хорошо себя проявляющим.

«Поговорили и подумали, что пока у него всё идёт нормально, пусть остаётся там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», - цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России сыграет против Брунея и Сирии 15 и 19 числа соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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