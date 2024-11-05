Сафонов не приедет в сборную России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустит ноябрьский сбор сборной России. Об этом рассказал Виталий Кафанов, который в российской национальной команде является тренером вратарей.

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», - цитирует Кафанова «ВсеПроСпорт».

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета. В четырёх играх за гранд Лиги 1 российский вратарь пропустил два гола.

Отметим, что в рамках предстоящего сбора сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча – против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября). Первая игра пройдёт в Краснодаре, а вторая – в Волгограде.