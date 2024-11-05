В Иране рассказали, когда могут сыграть с Россией

В следующем году сборная России может провести домашний товарищеский матч против Ирана. О переговорах рассказал Мехди Харати – администратор Федерации футбола Ирана. По его словам, игра может состояться в октябре.

«В сентябре у нас матчи Кубка наций ФАЦА, поэтому на данный момент мы ведём переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Как уже сказал, этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать», - цитирует Харати Sport24.

Напомним, что весной 2023 года сборные Ирана и России проводили товарищеский матч в Тегеране. Тогда команды не смогли выявить сильнейшего, забив по одному голу – 1:1.

Добавим, что в текущем ноябре соперниками сборной России станут команды Брунея и Сирии.