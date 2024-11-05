Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Алексей Миранчук – о сборной России: «Мы просто заложники ситуации»

05 Ноября 2024 • 12:51 Комментировать

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался насчёт уровня соперников сборной России. Как известно, в этом месяце команде Валерия Карпина предстоит сразиться со сборной Брунея.

«Понятно, что делается всё возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить лишь товарищеские матчи. При этом находить соперников сложно из-за занятости других команд и политической ситуации в мире.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Ямаль назвал лучшего игрока в мире Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
12:58 · Чемпионат мира 2026
В Иране рассказали, когда могут сыграть с Россией
12:51 · Чемпионат мира 2026
Алексей Миранчук – о сборной России: «Мы просто заложники ситуации»
03 Ноября
21:24 · Чемпионат мира 2026
Журналист: Хайкин будет играть за сборную Норвегии
02 Ноября
17:22 · Чемпионат мира 2026
Сборная России может сыграть в марте с топовой африканской сборной
08:52 · Чемпионат мира 2026
Ещенко отреагировал на матч России и Брунея
00:03 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Бразилии прокомментировал отсутствие в заявке Эндрика 1
01 Ноября
22:44 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара 1
14:09 · Чемпионат мира 2026
Силкин: «Если Бруней ещё не первый состав привезёт, то это смеху подобно» 1
13:45 · Чемпионат мира 2026
Семшов: «Играть с Брунеем уже неприлично, а со вторым составом - это неуважение»
13:22 · Чемпионат мира 2026
Созин: «Если на матч выйдет не основной состав Брунея - этого никто не поймёт» 2
08:54 · Чемпионат мира 2026
Колосков высказался о матче России против Брунея 2
05:35 · США. МЛС
Месси снова ответил на вопрос о ЧМ-2026
31 Октября
21:52 · Чемпионат мира 2026
Бурлак: «Не удивлюсь, если Карпин психанёт и пошлёт всех»
18:26 · Чемпионат мира 2026
Мостовой отреагировал на информацию о составе сборной Брунея для поездки в Россию 1
18:22 · Чемпионат мира 2026
Гаврилов сомневается в надобности матча с командой Брунея
16:50 · Чемпионат мира 2026
Бруней может нарушить договор о матче с Россией
16:28 · Чемпионат мира 2026
В РФС отреагировали на информацию о планах Брунея отправить в Россию второй состав 1
16:09 · Чемпионат мира 2026
Дюков заявил, что игры с медиакомандами для сборной России не в приоритете
14:21 · Чемпионат мира 2026
Капелло отреагировал на слова Павлюченко
09:15 · Турция
Моуринью ответил на вопрос о сборной Англии
30 Октября
20:00 · Испания. Ла Лига
Мировые звёзды будут «косить» от игр за сборную: почему всё больше топ-футболистов отказываются от международных игр
17:51 · Чемпионат мира 2026
Роналду сыграет на чемпионате мира – игрок Португалии
15:10 · Чемпионат мира 2026
Неймар не поедет в сборную Бразилии в ноябре
29 Октября
20:48 · Россия. Премьер-лига
Джепаров: «Файзуллаев может дорасти до больших высот» эксклюзив
19:04 · Чемпионат мира 2026
В сборной Пакистана не планируют играть с россиянами в следующем году
Все новости