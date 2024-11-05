Алексей Миранчук – о сборной России: «Мы просто заложники ситуации»

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук высказался насчёт уровня соперников сборной России. Как известно, в этом месяце команде Валерия Карпина предстоит сразиться со сборной Брунея.

«Понятно, что делается всё возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть», - цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить лишь товарищеские матчи. При этом находить соперников сложно из-за занятости других команд и политической ситуации в мире.