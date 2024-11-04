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Что из себя представляет Бруней, и что общего у него и сборной России

04 Ноября 2024 • 13:00 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре со сборной Брунея. Матч уже вызвал много споров, а мы поговорим о будущем сопернике национальной команды.

На текущий момент сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Если вернуться к нему, то можно увидеть, что сборная России играла с двумя сборными, которые в рейтинге ниже (Сан-Марино и Лихтенштейн). Но то были официальные встречи, да и от федерации всё же многое зависит. Поначалу много разговоров вызвала информация о том, что Бруней отправит в Россию резервный состав, но далее последовало объяснение, что всё-таки в Краснодар приедет основная сборная, пусть и без 3-4 футболистов. В Брунее отметили, что шанс получат таланты из местной Суперлиги.

Бруней = Сан-Марино, Лихтенштейн и Гибралтар?

Если сравнивать сборную Брунея с европейскими аутсайдерами, то можно заметить, что суммарная стоимость всех футболистов примерно одинакова и не превышает 2 миллионов евро, а вот сопоставить их силы довольно сложно. С одной стороны, сборная Брунея повыше в рейтинге, чем Сан-Марино и Лихтенштейн, с другой – сложно представить, чтобы та же сборная Сан-Марино пропускала бы 10 голов от Гонконга. Да и вообще сан-маринцы в последний раз пропускали более 5 голов год назад от сборной Финляндии, а сыграли с тех пор 14 матчей и даже успели выиграть у Лихтенштейна. Есть ощущение, что именно сборная Брунея и является слабейшим в истории оппонентом сборной России. По крайней мере сборные Сан-Марино и Лихтентшейна, как и сборные Андорры и Гибралтара, регулярно встречаются с сильными европейскими командами, тогда как сборная Брунея варится на внутренней кухне.

За всю историю команда не то что ни разу не фигурировала в чемпионате мира или Кубке Азии, но всего раз приняла участие в Кубке Юго-Восточной Азии. Было это в 1996 году, а с тех пор Бруней банально не мог пройти квалификацию. Да и сколько-нибудь заметных футболистов в сборной Брунея никогда не было. Большинство игроков выступают либо в местном любительском чемпионате, либо в чемпионате Сингапура, в котором играют несколько клубов из Брунея.

Что общего у сборной России и Брунея

Тренирует команду шотландский специалист Джейми Макалистер, совмещающий пост в сборной с работой в ведущей команде Брунея ДПММ, так что у сборных России и Брунея есть хоть что-то общее. При этом официально Макалистер является исполняющим обязанности главного тренера, но справляется со своей работой он пока весьма неплохо. По крайней мере сборная Брунея прошла в квалификации Кубка Азии сборную Макао, выиграв оба матча.

Очень сложно ответить на вопрос, что же даст сборной России матч с таким соперником. Очевидно, никакой конкуренции сборная Брунея составить нашей национальной команде не может. Уровень сопротивления на двусторонке будет в несколько раз выше, чем в этом противостоянии. Остаётся надеяться, что футболисты найдут в себе мотивацию подарить праздник болельщикам, которые действительно соскучились по сборной России и готовы её поддерживать.

Сергей Румянцев

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РОССИЯ БРУНЕЙ
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