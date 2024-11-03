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Журналист: Хайкин будет играть за сборную Норвегии

03 Ноября 2024 • 21:24 Комментировать

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о шансах голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии.

Ранее российский вратарь заявил, что хочет получить местное гражданство по семейным причинам.

Журналист отметил, что вратарь точно будет играть за сборную, как только получит гражданство, ведь в Норвегии не так много хороших игроков его ампулуа, а у него есть опыт больших матчей.

«Кроме того, Хайкин уже шесть лет живет в Норвегии, и у него сформировалась законная связь со страной и своим городом Буде», — приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, что Хайкин провел два матча за молодёжную сборную России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Никита Хайкин Ян Петтер Сальтведт ещё теги
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