Сборная России может сыграть в марте с топовой африканской сборной

Национальная сборная России может сыграть в марте 2025 года товарищеский матч с одной из сильнейших сборных Африки, сборной Египта.

«Недавно между собой сыграли наши юношеские команд. Почему бы не провести матч между основными сборными в 2025 году? С РФС пока не было переговоров, но нам было бы интересно сыграть», - сказал «Спорт-Экспрессу» генсек ассоциации футбола Египта Валид эль-Аттар.

Сборную России в грядущем ноябре ждут два товарищеских матча. 15 ноября россияне сыграют с командой Брунея, а 19 ноября с командой Сирии. Матчи пройдут в Краснодаре и Волгограде соответственно.