Ещенко отреагировал на матч России и Брунея

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с журналистами поделился мыслями о предстоящем спарринге сборных России и Брунея.

«Нужно, чтобы сборная России жила. Лучше играть, чем не играть. Даже такие матчи - хорошо. Сборная России живет! Это главное», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что товарищеский поединок между сборными России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. 19 ноября команда Валерия Карпина встретится с национальной командой Брунея.

В последнем поединке сборная России на выезде встречалась с командой Вьетнама. Матч завершился победой россиян со счетом 3:0.