Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не сыграет за сборную Бразилии в ноябрьских матчах.

Звёздный футболист недавно залечил травму крестообразной связки, из-за которой не выходил на поле с прошлого года.

«Могу подтвердить, что Неймар был готов присоединиться к нам, но после травмы он успел сыграть всего несколько минут. Мы уважаем решение клуба.

Мы будем готовы пригласить его на следующий сбор, когда он наберёт форму», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Доривала Жуниора, главного тренера бразильской национальной команды.

15 ноября «пентакампеоны» сыграют на выезде со сборной Венесуэлы, а 20 ноября примут в родных стенах Уругвай.