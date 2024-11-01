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Тренер сборной Бразилии объяснил, почему не вызвал Неймара

01 Ноября 2024 • 22:44 Комментировать
Венесуэла
...
Бразилия
15.11 00:00

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не сыграет за сборную Бразилии в ноябрьских матчах.

Звёздный футболист недавно залечил травму крестообразной связки, из-за которой не выходил на поле с прошлого года.

«Могу подтвердить, что Неймар был готов присоединиться к нам, но после травмы он успел сыграть всего несколько минут. Мы уважаем решение клуба.

Мы будем готовы пригласить его на следующий сбор, когда он наберёт форму», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Доривала Жуниора, главного тренера бразильской национальной команды.

15 ноября «пентакампеоны» сыграют на выезде со сборной Венесуэлы, а 20 ноября примут в родных стенах Уругвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Доривал Жуниор ещё теги

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ВЕНЕСУЭЛА БРАЗИЛИЯ
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