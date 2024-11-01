Силкин: «Если Бруней ещё не первый состав привезёт, то это смеху подобно»

Футбольный тренер Сергей Силкин дал комментарий касательно предстоящего товарищеского поединка сборных России и Брунея.
«Надо себя в первую очередь уважать! Если они еще не первый состав привезут, то это смеху подобно! Какое они место в рейтинге ФИФА занимают? Вообще непонятно», - передает слова специалиста Legalbet.
Матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре.
Напомним, что в последнем товарищеском поединке подопечным Валерия Карпина противостоял Вьетнам. Российская сборная отпраздновала уверенную победу на стадионе в Ханое со счетом 3:0.
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