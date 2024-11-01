Семшов: «Играть с Брунеем уже неприлично, а со вторым составом - это неуважение»

Экс-игрок столичного «Динамо» и сборной России поделился мнением о товарищеском поединке национальной команды против второго состава сборной Брунея.
«Играть с Брунеем уже неприлично, а ещё и со вторым составом - это неуважение. Это не тот уровень соперника. Уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», - приводятся слова Семшова на страницах «Чемпионата».
Поединок сборных России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Через несколько дней подопечные Валерия Карпина проведут еще одну контрольную встречу. Противостоять российской команде будут футболисты из Сирии.
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