Созин: «Если на матч выйдет не основной состав Брунея - этого никто не поймёт»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями о предстоящем товарищеском поединке между национальными сборными России и Брунея.
«Если на матч со сборной России выйдет не основной состав Брунея - этого у нас никто не поймёт. Это ведь не Аргентина, где с Месси. У нас сборную Брунея особо не знают», - передает слова Созина «Чемпионат».
Ранее стало известно, что спарринг сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября.
Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против Вьетнама на выезде. Российская сборная отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.
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