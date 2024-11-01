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Созин: «Если на матч выйдет не основной состав Брунея - этого никто не поймёт»

01 Ноября 2024 • 13:22 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями о предстоящем товарищеском поединке между национальными сборными России и Брунея.

«Если на матч со сборной России выйдет не основной состав Брунея - этого у нас никто не поймёт. Это ведь не Аргентина, где с Месси. У нас сборную Брунея особо не знают», - передает слова Созина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что спарринг сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября.

Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против Вьетнама на выезде. Российская сборная отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Созин
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