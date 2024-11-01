Колосков высказался о матче России против Брунея

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по грядущему товарищескому поединку между сборными России и Брунея. Соперник может привезти на игру полупрофессиональный состав.
«Я даже не знал, что в Брунее есть профессиональный футбол. Не удивляет новость о составе сборной Брунея на матч с Россией. Ну, кого пришлют, с теми и надо играть», - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
Напомним, что встреча сборных России и Брунея состоится на стадионе в Краснодаре 15 ноября. В еще одном матче подопечным Валерия Карпина будет противостоять национальная команда Сирии. Спарринг состоится 19 ноября в Волгограде.
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