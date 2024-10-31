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Бурлак: «Не удивлюсь, если Карпин психанёт и пошлёт всех»

31 Октября 2024 • 21:52 Комментировать

Бывший российский защитник Тарас Бурлак отреагировал на громкую новость четверга о том, что на матч против сборной России 15 ноября приедет не основная сборная Брунея.

«Плохо, что в принципе с Брунеем играем. Не удивлюсь, если Карпин психанёт и пошлёт всех нафиг. От него чёткий посыл был, что непонятно с кем он играть не хочет. Нужно посмотреть за развитием ситуации в дальнейшем, много вопросов», - делится Бурлак с Metaratings.

Бруней – карликовое государство, расположенное на крошечном клочке земли в Юго-Восточной Азии. В рейтинге ФИФА сборная Брунея идёт в конце второй сотни команд.

Шок дня: Основная сборная Брунея не приедет на матч с Россией

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Тарас Бурлак ещё теги
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