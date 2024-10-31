Мостовой отреагировал на информацию о составе сборной Брунея для поездки в Россию

В Брунее сообщили о том, что на товарищеский матч против России приедет не основная команда, а вторая. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Не шутка? Да ладно? А у них что, есть разделение на первый и второй состав (смеётся)? Здесь и смех, и слёзы! Тут даже и говорить нечего... Давайте уж лучше мы выйдем и ветеранами сыграем», - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Товарищеский матч сборных России и Брунея запланирован на пятницу, 15 ноября. Игра состоится в Краснодаре.

Отметим, что прошлый матч сборная России проводила в сентябре против Вьетнама и добилась победы с крупным счётом 3:0.