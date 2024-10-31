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Гаврилов сомневается в надобности матча с командой Брунея

31 Октября 2024 • 18:22 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов предложил для сборной России другого соперника на ноябрьский матч вместо сборной Брунея.

«Не понимаю, для чего вообще такая игра. Сыграйте лучше со сборной клубов, которые сейчас наверху таблицы нашего чемпионата. Это даже полезнее будет. У игроков сборной клубов тоже будет дополнительная мотивация», - рассуждает Гаврилов для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что брунейская команда приедет в Россию не в оптимальном составе. Кроме того, сама команда занимает в рейтинге ФИФА всего лишь 183-е место. Представляет сборная Брунея крошечное государство из Юго-Восточной Азии.

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Сборная России Юрий Гаврилов сборная Брунея ещё теги
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