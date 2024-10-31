Бруней может нарушить договор о матче с Россией

В ноябре сборная России должна в Краснодаре провести товарищеский матч против Брунея. В четверг в Футбольной ассоциации Брунея заявили о том, что на игру в Россию приедет вторая команда, ведь основные игроки отдыхают в отпуске. Таким образом, представители Брунея могут нарушить условия подписанного с Российским футбольным союзом договора.

«Согласно договору на проведение матча Россия - Бруней, соперник россиян должен быть представлен первой сборной», - ответ службы коммуникаций РФС приводит «Матч ТВ».

Сборные России и Брунея должны сыграть в пятницу, 15 ноября.

Добавим, что сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций УЕФА и ФИФА.

Стало известно, какой канал покажет матчи сборной России в ноябре