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В РФС отреагировали на информацию о планах Брунея отправить в Россию второй состав

31 Октября 2024 • 16:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Ближайшим соперником сборной России по товарищескому матчу станет сборная Брунея. При этом в четверг стало известно о том, что Бруней отправит на игру не основной, а второй состав. Дело в том, что основные игроки команды будут находиться в отпуске.

Комментарий по поводу информации о составе сборной Брунея дали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», - комментарий из РФС приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что матч сборных России и Брунея запланирован на пятницу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе в Краснодаре.

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