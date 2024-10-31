Дюков заявил, что игры с медиакомандами для сборной России не в приоритете

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу потенциальных матчей сборной России против команд из Медиалиги. В октябрьский сбор национальной команды ходили слухи о том, что российская сборная может сыграть товарищеский матч со сборной Медиалиги.

«Игры с официальными сборными для нас сейчас - это приоритет. Решили так, исходя из обсуждения с тренерским штабом сборной. В этих играх мы набираем очки в зачет рейтинга ФИФА. В будущем можем вернуться к обсуждению подобных матчей», - делится Дюков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в ноябре россиян ждут два матча. Первый пройдёт 15 ноября в Краснодаре со сборной Брунея, а второй 19 ноября в Волгограде со сборной Сирии.