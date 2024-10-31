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Капелло отреагировал на слова Павлюченко

31 Октября 2024 • 14:21 Комментировать

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился комментарием о словах бывшего форварда команды Романа Павлюченко.

Напомним, ранее Павлюченко раскритиковал итальянского специалиста.

— Нет ни одного тренера, который нравился бы каждому футболисту. Что отвечу на слова Павлюченко? Ничего – меня они не волнуют! — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Напомним, Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под руководством итальянца команда провалилась на чемпионате мира – 2014, не одержав ни одной победы в группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей.

В настоящий момент наставником сборной России является Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Роман Павлюченко Сборная России ещё теги
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