Роналду сыграет на чемпионате мира – игрок Португалии

Полузащитник сборной Португалии Витинья высказался о звёздном форварде Криштиану Роналду.

«В 39 лет он всё ещё игрок стартового состава сборной. У меня нет объяснения этому долголетию. Роналду профессионален во всём, что он делает. С утра до вечера в каждый день своей карьеры. Это невероятно.

Да, для меня играть рядом с Роналду – привилегия. Конечно, он будет играть на чемпионате мира в 2026 году, он не собирается сдаваться», - сказал Витинья в подкасте Rothen s’enflamme на RMC.

Добавим, что Криштиану Роналду с национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций.