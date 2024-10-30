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Роналду сыграет на чемпионате мира – игрок Португалии

30 Октября 2024 • 17:51 Комментировать

Полузащитник сборной Португалии Витинья высказался о звёздном форварде Криштиану Роналду.

«В 39 лет он всё ещё игрок стартового состава сборной. У меня нет объяснения этому долголетию. Роналду профессионален во всём, что он делает. С утра до вечера в каждый день своей карьеры. Это невероятно.

Да, для меня играть рядом с Роналду – привилегия. Конечно, он будет играть на чемпионате мира в 2026 году, он не собирается сдаваться», - сказал Витинья в подкасте Rothen s’enflamme на RMC.

Добавим, что Криштиану Роналду с национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Витинья ещё теги
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