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Неймар не поедет в сборную Бразилии в ноябре

30 Октября 2024 • 15:10 Комментировать
Венесуэла
...
Бразилия
15.11 00:00

Вингера «Аль-Хиляля» Неймар пропустит предстоящие матчи сборной Бразилии. Об этом сообщает Globo.

По данным источника, Неймар совместно с тренерами национальной команды принял решение пропустить ближайшие игры, чтобы набрать форму во время международной паузы.

Напомним, Неймар не играл на протяжении года из-за травмы крестов, но вернулся на поле 21 октября.

Всего на счету 32-летнего футболиста 128 матчей в составе сборной Бразилии, 79 забитых мячей и 59 результативных передач.

В ноябре бразильцы проведут две игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026. Соперниками Бразилии станут Венесуэла и Уругвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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