Неймар не поедет в сборную Бразилии в ноябре

Вингера «Аль-Хиляля» Неймар пропустит предстоящие матчи сборной Бразилии. Об этом сообщает Globo.

По данным источника, Неймар совместно с тренерами национальной команды принял решение пропустить ближайшие игры, чтобы набрать форму во время международной паузы.

Напомним, Неймар не играл на протяжении года из-за травмы крестов, но вернулся на поле 21 октября.

Всего на счету 32-летнего футболиста 128 матчей в составе сборной Бразилии, 79 забитых мячей и 59 результативных передач.

В ноябре бразильцы проведут две игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2026. Соперниками Бразилии станут Венесуэла и Уругвай.