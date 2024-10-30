В РФС назвали шансы допуска сборной России к отбору ЧМ-2026

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможном допуске сборной России к квалификационному турниру чемпионата мира – 2026.

«Если говорить о ЧМ 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре не столь высока», - передает слова руководителя РИА «Новости».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре у подопечных Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи. Российские футболисты встретятся с национальными командами Брунея и Сирии. В последнем спарринге Россия на выезде крупно обыграла Вьетнам со счетом 3:0.