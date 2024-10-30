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Чемпионат мира 2026

В РФС назвали шансы допуска сборной России к отбору ЧМ-2026

30 Октября 2024 • 09:44 Комментировать (4)

Глава РФС Александр Дюков высказался о возможном допуске сборной России к квалификационному турниру чемпионата мира – 2026.

«Если говорить о ЧМ 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре не столь высока», - передает слова руководителя РИА «Новости».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре у подопечных Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи. Российские футболисты встретятся с национальными командами Брунея и Сирии. В последнем спарринге Россия на выезде крупно обыграла Вьетнам со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков ЧМ-2026 ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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ингерман
30 Октября 2024 в 10:32
ай ехаць нуна дажы ежели не пазовуть.. хе..
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One Live
30 Октября 2024 в 10:16
Нефига там делать сборной России!
Занялись бы лучше развитием детского и юношеского футбола, пока есть время, а не искали бы с каким еще сбродом сыграть сборной России сейчас.
А то при Дюкове футбол деградирует из года в год!
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KLINSMANN
30 Октября 2024 в 10:21
На ЧМ ехать нужно!!!
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One Live
30 Октября 2024 в 10:33
Кто мешает, купи билет и поезжай!)
Сборной там делать нечего!
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