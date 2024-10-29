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В сборной Пакистана не планируют играть с россиянами в следующем году

29 Октября 2024 • 19:04 Комментировать

Национальная сборная Пакистана не планирует товарищеский матч против сборной России в 2025 календарном году.

«Пока что у нас нет таких планов на 2025 год. Оповестим вас, если что-то будет известно. Пока не можем сказать, интересен ли нам такой матч», - делится с «Матч ТВ» Мухаммад Яшал, пресс-секретарь Федерации футбола Пакистана.

Напомним, что в следующий международный перерыв в ноябре сборную России ждут два товарищеских матча. Первый – со сборной Брунея, 15 ноября, а второй – со сборной Сирии, 19 ноября. Отметим, что в октябре россияне не проводили товарищеских матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Пакистана Мухаммад Яшал ещё теги
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